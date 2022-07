Si finge il nipote per derubarla: 86enne truffata, portati via 4.500€ (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana. Si era recato a casa di una donna di 86 anni e con la scusa che gli doveva dei soldi per pagare un pacco l’ha raggirata. Siamo a Gaeta, una cittadina in provincia di Latina e i Carabinieri hanno posto la parola fine alle truffe di un giovane malvivente. Leggi anche: ”Salve sono il postino, mi apre?”: così un 55enne entrava in casa di anziani per truffarli 19enne raggira anziana: i fatti A dare l’allarme è stata la stessa signora che ha così permesso di acciuffare il malvivente. Quest’ultimo, un ragazzo di Napoli del 2003, è ora responsabile di truffa ai danni di un’anziana. Il modus operandi del giovane era semplice quanto efficace: arrivato a casa dell’anziana signora, una donna di 86 anni di Gaeta, si era fatto consegnare dalla stessa 4500 euro e vari monili d’oro per il pagamento di un pacco. Il tutto era stato sapientemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana. Si era recato a casa di una donna di 86 anni e con la scusa che gli doveva dei soldi per pagare un pacco l’ha raggirata. Siamo a Gaeta, una cittadina in provincia di Latina e i Carabinieri hanno posto la parola fine alle truffe di un giovane malvivente. Leggi anche: ”Salve sono il postino, mi apre?”: così un 55enne entrava in casa di anziani per truffarli 19enne raggira anziana: i fatti A dare l’allarme è stata la stessa signora che ha così permesso di acciuffare il malvivente. Quest’ultimo, un ragazzo di Napoli del 2003, è ora responsabile di truffa ai danni di un’anziana. Il modus operandi del giovane era semplice quanto efficace: arrivato a casa dell’anziana signora, una donna di 86 anni di Gaeta, si era fatto consegnare dalla stessa 4500 euro e vari monili d’oro per il pagamento di un pacco. Il tutto era stato sapientemente ...

Pubblicità

CorriereCitta : Si finge il nipote per derubarla: 86enne truffata e derubata di 4.500€ - infoitinterno : Si finge nipote e truffa anziana. Arrestati 22enne e un complice - LaGazzettaWeb : Finge di essere nipote che ha bisogno di soldi per non essere arrestato: 31enne truffa due anziane nel Potentino - LALAZIOMIA : Truffe, si finge nipote di una 86enne e si fa consegnare contanti e gioielli - Lazio - ANSA - ABIMAGE : Castel Gandolfo (RM) - Truffe agli anziani: si finge nipote della vittima e si... Dalle prime ore del mattino, a Na… -