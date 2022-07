“Serve una svolta | perdiamo ovunque” | la lettera riservata a Salvini mostra i malumori dei militanti della Lega della Bergamasca

Pubblicità

Azione_it : Le minacce di #Conte e #Salvini contro il Governo dimostrano l'importanza del voto consapevole. Ciò che serve all'I… - fabiochiusi : Soprattutto, una cosa mi pare completamente confusa: cosa significhi prendere il Covid oggi, come si è evoluta la m… - fabiochiusi : Se non lo è, che si fa? Serve una quarta dose? Quanto efficaci sono ancora i vaccini che abbiamo fatto, e quanto… - Vulcanelios : Serve l’intervento del Santo Padre e una pubblica abiura. - Carmlia23 : RT @janavel7: 'Serve discontinuità...' .'Parleremo con i capigruppo...' Perfino nel linguaggio i grillini copiano i dorotei di una volta (e… -

Il Fatto Quotidiano

Bonus 200 euro, a cosal'autocertificazione. Il lavoratore che è assunto con contratto dipendente in un'azienda privata e vuole vedere riconoscersi la misuratantum da 200 euro in busta ...... sul quale i Cinque stelle hanno da tempo sollevatopolemica aspra e nelle ultime ore, tra i parlamentari, è stata sventolata la minaccia di non votare la fiducia, nonostante i vertici M5S si ... “Serve una svolta, perdiamo ovunque”, la lettera (riservata) a Salvini mostra i malumori dei… Una rassegna di prodotti da non farsi sfuggire, visti i prezzi: c'è di tutto, per andare in vacanza con tutto quello che serve risparmiando veramente tanto!Dybala Ora non ci serve", con le parole di Beppe Marotta titola stamane il Quotidiano Sportivo. Una frase che sembrerebbe chiudere le porte al trequartista argentino, ma la trattativa ...