Sen Lonardo | “Preannuncio iniziativa legislativa per evitare peregrinazione giudiziaria alla persona offesa vittima due volte”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Un articolo apparso ieri sulla rubrica “Diritto e Rovescio” su Italia Oggi, riporta un fatto increscioso, evidenziando un aspetto contraddittorio della giustizia italiana. Nell’ottobre del 2019 a Trieste, un giovane disabile mentale, Alejandro Augusto Meran, uccise a colpi di pistola, nel corso di una sparatoria in Questura sottraendo l’arma ad uno dei due, gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Ebbene la sentenza della Corte d’assise di Trieste, lo scorso 5 maggio, ha assolto l’assassino perché ritenuto non imputabile in quanto schizofrenico e incapace di intendere e di volere. Ma il vero paradosso è la condanna delle famiglie dei due poliziotti deceduti in servizio, a pagare le spese processuali, quantizzate in una cifra tra i 30 e i 35 mila euro. Siamo all’assurdo, se si pensa che il Pres. Mattarella ha insignito con la medaglia ...