Sei sorelle | anticipazioni dall' 11 al 15 luglio 2022 | German si dichiara ad Adela

(Di mercoledì 6 luglio 2022)non riuscirà più a soffocare i sentimenti che prova nei confronti die come si evince dagli spoiler delle puntate Seiin onda'11 al 15, le confesserà di amarla e che per lei lascerà la moglie. Nel frattempo, Elisa tornerà a casa insieme a zia Adolfina mentre Rodolfo tratterà male Blanca. Intanto, Celia faticherà a gestire la relazione con Joaquin. Sei, puntate'11 al 15: Diana accusa Salvador della scomparsa di Elisa Elisa, dopo aver visto Diana e Salvador baciarsi, scapperà di casa e Diana accuserà il Montaner della scomparsa di sua sorella minore. Nel frattempo, Petra, come possiamo vederea trama delle puntate Sei ...

Pubblicità

zazoomblog : Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2022 - #Sorelle #Posto #Anticipazioni: - Alessan99674341 : @tv_e_calcio Non sarebbe un problema se fossero soap solo estive, vedasi Sei Sorelle. Se lanciate con l'obiettivo d… - fashionsoaptv : ASCOLTI 5 luglio: Sei sorelle ha ottenuto 858.000 di telespettatori con il 10.60% di share. Crollo della soap spagn… - Marsbae_ : @AgustDftJimim @keshawnrants Una se ne deve fare una ragione, soprattutto quando sei più grande di due sorelle, manco una - AlexGadeaOff_IT : La puntata di oggi -

DAYTIME (POMERIGGIO) Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.293.000, 12,26% e 1294.000,14,71 %, mentrein prima tv ha ottenuto 858.000, 10,61%; a seguire Estate in diretta ...Appuntamento su Rai1 con la soapche sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore , dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 . Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un ...La tata lo cercava per tutto lo stabilimento e insieme a lei anche altri bagnanti, mentre la sorellina poco più grande era buona buona in un angolo sotto l’ombrellone in attesa ...Le nuove puntate di Sei Sorelle in onda su Rai 1 con il ritorno di Francisca e la decisione di Cristobal che cambierà la sua vita ...