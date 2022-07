Se in Italia si è "giovani" a 40 anni, perché Ibrahimovic dovrebbe smettere? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ce n’è quasi per fare una formazione. La porta è coperta con Buffon da record ma anche Pegolo di scorta, al centro della difesa il neo monzese Ranocchia (al cospetto di certi, ancora un ragazzino) e il salernitano Radovanovi? che un contratto lo trova sempre, meglio ancora quando arretra con gli anni. Capitava spesso una volta, anche a Matthäus, per protrarre la carriera. Lì nel mezzo, nonostante il ritiro di Magnanelli - re dei rinnovi annuali col Sassuolo, dalla C2 alla Serie A - rimane il piedino sinistro di Miguel Veloso a lanciare in avanti i suoi giochi preziosi; alle ali l’automatico Ribéry e ora Ángel di María per assistere Ibrahimovi? e Quagliarella di punta, duo d’attacco anni Ottanta. Nel senso che ne hanno quaranta a testa, di media: è la lista di quelli che non mollano l’osso, che non dicono basta, che non se la sentono ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ce n’è quasi per fare una formazione. La porta è coperta con Buffon da record ma anche Pegolo di scorta, al centro della difesa il neo monzese Ranocchia (al cospetto di certi, ancora un ragazzino) e il salernitano Radovanovi? che un contratto lo trova sempre, meglio ancora quando arretra con gli. Capitava spesso una volta, anche a Matthäus, per protrarre la carriera. Lì nel mezzo, nonostante il ritiro di Magnanelli - re dei rinnovi annuali col Sassuolo, dalla C2 alla Serie A - rimane il piedino sinistro di Miguel Veloso a lanciare in avanti i suoi giochi preziosi; alle ali l’automatico Ribéry e ora Ángel di María per assistere Ibrahimovi? e Quagliarella di punta, duo d’attaccoOttanta. Nel senso che ne hanno quaranta a testa, di media: è la lista di quelli che non mollano l’osso, che non dicono basta, che non se la sentono ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Non si trovano lavoratori? Anche perché i giovani sono sempre meno. Il demografo: “L’Italia ha solo due anni per in… - BentivogliMarco : Un paese che non punta più sui giovani, terrorizzato dall’idea di riconoscere ciò che è dovuto: la cittadinanza d… - graziano_delrio : Lo #iusscholae non è una bandierina, ma un diritto per centinaia di migliaia di bambini e giovani cresciuti nel nos… - diacovincenzo : @matteorenzi quello che alle primarie fu votato dai giovani di Fratelli d’Italia è da intere famiglie elettori di B… - Chayn_Italia : La struttura #eteropatriarcale della società influisce su molti aspetti della nostra vita, in particolare sulle rel… -