Scuola: bonus 200 euro negato ai precari con contratto al 30 giugno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le lavoratrici e i lavoratori precari della Scuola, docenti e ata, non potranno percepire l'indennità una tantum di 200 euro prevista per tutti gli altri lavoratori dal DL 50/2022 "Aiuti". È stato infatti bocciato, durante l`esame in Commissione Bilancio alla Camera, l'emendamento di rettifica del DL appositamente predisposto per evitare che i supplenti al 30 giugno venissero discriminati rispetto agli altri lavoratori, precari e non. La denuncia arriva dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Nazionale."I supplenti al 30 giugno - rileva il sindacato - sono un numero elevato di precari, oltre 150 mila, che hanno lavorato tutto l'anno scolastico al pari degli altri colleghi, ma si vedranno esclusi dal bonus. Tutto ciò per un cavillo formale ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le lavoratrici e i lavoratoridella, docenti e ata, non potranno percepire l'indennità una tantum di 200prevista per tutti gli altri lavoratori dal DL 50/2022 "Aiuti". È stato infatti bocciato, durante l`esame in Commissione Bilancio alla Camera, l'emendamento di rettifica del DL appositamente predisposto per evitare che i supplenti al 30venissero discriminati rispetto agli altri lavoratori,e non. La denuncia arriva dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Nazionale."I supplenti al 30- rileva il sindacato - sono un numero elevato di, oltre 150 mila, che hanno lavorato tutto l'anno scolastico al pari degli altri colleghi, ma si vedranno esclusi dal. Tutto ciò per un cavillo formale ...

Pubblicità

ProDocente : Bonus 200 euro, Barbacci (Cisl Scuola): ‘Garantirlo al personale precario’ - lucatellim : RT @valechindamo: DEI BONUS NON CE NE FACCIAMO NIENTE E non se ne fanno niente nemmeno gli studenti che continueranno ad avere in classe d… - AniefTorino : Anief su Tag 24 - Bonus 200 euro personale scuola, quando arriva - AniefTorino : Anief su Blitz quotidiano - Niente bonus 200 euro ai precari scuola: esclusi oltre 200mila tra docenti e personale… - xxnuj : io 'bene oggi non ho idea di che lezione faranno a scuola gu1da, quindi dovremmo chiamare per chiedere' bro 'E...?'… -