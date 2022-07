Scherma | ai Giochi del Mediterraneo il podio è quasi tutto azzurro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Aidel, dopo la gara degli sciabolatori, sono scese in pedana le sciabolatrici. Tra i 18 schermidori che difenderanno i colori dell’Italia ci sono, anche, le tre sciabolatrici convocate dal CT livornese Nicola Zanotti che sono scese in pedana, dopo gli sciabolatori, al “Centre Mohammed Ben Ahmed”. La napoletana, ma di casa a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

infoitsport : Giochi Mediterraneo: scherma, Olga Calissi oro nel fioretto e Italia vince il medagliere - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Giochi del Mediterraneo, nuoto e scherma brillano d’oro! - infoitsport : Nuoto e scherma d'oro! Record con 159 medaglie, l’Italia vince i Giochi del Mediterraneo - Gazzetta_it : Giochi del Mediterraneo, nuoto e scherma brillano d’oro! - infoitsport : Giochi del Mediterraneo 2022, scherma: Filippi è medaglia di bronzo nel fioretto -

Les jeux sont faits! L'Italia è regina del Mediterraneo. Nella penultima giornata di gare a Orano (domani la finale di Pallamano non prevede italiani in gara), gli azzurri conquistano 11 medaglie di ...E' dal 2005 che l'Italia domina il medagliere deidel Mediterraneo e su 19 edizioni si è confermata al primo posto in 14.Con 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi l’Italia domina il medagliere della rassegna a 3 cerchi per la 14esima volta su 19 edizioni. Con 159 medaglie gli azzurri migliorano il risultato di Tarragona 2018 ( ...Ultima giornata per la scherma ai Giochi del Mediterraneo 2022 e l'Italia ha chiuso con la medaglia d'oro di Olga Rachele Calissi. Un martedì dedicato completamente al fioretto, con l'azzurra che ha c ...