Scenata di gelosia dopo il GF Vip | Costretta a bloccarlo: "Ci è rimasto malissimo" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Clamoroso colpo di scena sulla vita privata di una seguitissima ex protagonista del GF Vip: è stata Costretta ad escluderlo Retroscena sul Grande Fratello Vip (screenshot GF Vip)I protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip continuano a far discutere e scatenare nuove polemiche. In queste ore ad essere finita sotto esame è stata la festa di compleanno organizzata da Soleil Sorge. Un evento speciale ed a cui hanno preso parte però solo pochissimi invitati. Dei suoi ex compagni di avventura, gli unici ad aver presenziato sono stati Amedeo Goria, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Assenti Lulù Selassié ed Antonio Medugno, che aveva però ricevuto l'invito, ma soprattutto Gianluca Costantino che invece sarebbe stato clamorosamente escluso. Nessun invito per lui nonostante sia in casa che dopo la fine del reality, tra Gianluca e la Sorge ...

