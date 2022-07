Salis (Coni): “Quando si abbattono differenze di genere è una vittoria per tutti” (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Quando si abbattono le differenze di genere è una vittoria per tutti, non solo una vittoria per le donne. Quando una società riconosce il cambiamento, vuol dire che questa società sta andando avanti; quindi da donna, da sportiva, da vicepresidente del Coni per me è importantissimo che i riflettori non si spengano su questo argomento e che le tutele per tutti gli sportivi, sia maschi che femmine, vengano garantiti, perchè che c’è ancora molta strada da fare non solo per le donne per quanto riguarda il professionismo sportivo”. Lo ha detto Silvia Salis, vice presidente del Coni, a proposito delle calciatrici italiane che dal primo luglio scorso sono diventate atlete ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “silediè unaper, non solo unaper le donne.una società riconosce il cambiamento, vuol dire che questa società sta andando avanti; quindi da donna, da sportiva, da vicepresidente delper me è importantissimo che i riflettori non si spengano su questo argomento e che le tutele pergli sportivi, sia maschi che femmine, vengano garantiti, perchè che c’è ancora molta strada da fare non solo per le donne per quanto riguarda il professionismo sportivo”. Lo ha detto Silvia, vice presidente del, a proposito delle calciatrici italiane che dal primo luglio scorso sono diventate atlete ...

Pubblicità

zazoomblog : Salis (Coni): Quando si abbattono differenze di genere è una vittoria per tutti - #Salis #(Coni): #Quando… - ledicoladelsud : Salis (Coni): “Quando si abbattono differenze di genere è una vittoria per tutti” - StraNotizie : Salis (Coni): 'Quando si abbattono differenze di genere è una vittoria per tutti' - telodogratis : Salis (Coni): “Quando si abbattono differenze di genere è una vittoria per tutti” - fisco24_info : Salis (Coni): 'Quando si abbattono differenze di genere è una vittoria per tutti': (Adnkronos) - Al Premio Fair Pla… -