Salary Cap UEFA | tra regole e sanzioni | ecco come funzionerà | VIDEO

Pubblicità

calciomercatoit : ? ESCLUSIVO | La volontà di #DeLaurentiis è delineata: offerta per #Koulibaly. Unica deroga al salary cap ? ??… - Pietro646673512 : @mwp901 @rprat75 Anche qui…Il contratto di Gobert tra 2-3 anni, non sembrerà così disgustoso come oggi con l aument… - robypec75 : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento @kkoulibaly26+++ La volontà di @ADeLaurentiis è delineata: Koulibaly unica deroga al salary cap. Pront… - Domenic98094119 : RT @MarcoGiordano6: +++Aggiornamento @kkoulibaly26+++ La volontà di @ADeLaurentiis è delineata: Koulibaly unica deroga al salary cap. Pront… - fettonejr : @Catiaasroma @ExiledRomanista @signorStubb So d'accordo. È uno schifo. E se non mettono un limite alla cosa andrà s… -

... spiazzato dalla preferenza accordata dall'olandese al Bayern Monaco, un po' per il rilancio del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis pronto a fare un'eccezione alpur di trattenere ...Nel caso specifico del senegalese De Laurentiis è pronto alla sua mossa con un'offerta importante per il rinnovo di contratto, unico strappo alsocietario. Massimiliano Allegri e Luciano ...With the Carolina Panthers trading for quarterback Baker Mayfield, the Cleveland Browns will have a more difficult opponent to open the 2022 season.Cleveland inquiring a trade with the 49ers for Jimmy Garoppolo is unlikely unless the Browns view this specific reason as enough to justify it.