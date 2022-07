Salario minimo, Orlando: “Attendo la risposta dalle forze politiche e sociali. La mia proposta non è risolutiva, ma è un primo passo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Se presenterò una proposta in Consiglio dei ministri ed entro quale data sul Salario minimo, dopo settimane di discussioni? Il quadro che offre la direttiva Ue ci aiuta, quello che Attendo io è una risposta formale dalle forze politiche e sociali alla mia proposta. Quella di legare il Salario minimo al trattamento economico complessivo dei contratti, settore per settore, maggiormente rappresentativi. Credo abbia un vantaggio grande: dare una risposta adeguata senza precludere un lavoro sul Salario minimo più organico, sarebbe un primo passo importante“. Queste le parole del ministro del Lavoro, il dem ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Se presenterò unain Consiglio dei ministri ed entro quale data sul, dopo settimane di discussioni? Il quadro che offre la direttiva Ue ci aiuta, quello cheio è unaformalealla mia. Quella di legare ilal trattamento economico complessivo dei contratti, settore per settore, maggiormente rappresentativi. Credo abbia un vantaggio grande: dare unaadeguata senza precludere un lavoro sulpiù organico, sarebbe unimportante“. Queste le parole del ministro del Lavoro, il dem ...

