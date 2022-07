Sabrina Salerno | “Vi presento Luca…l’uomo della mia vita”

Pubblicità

mattinodinapoli : Sabrina Salerno presenta per la prima volta Luca: «Difficile essere figlio di un sex symbol. Mi riprende... - De3Ville : @Gazzetta_it un duo con Sabrina Salerno sarebbe il top - DonnaGlamour : Tutto quello che non sai su Luca Maria Monti, il figlio di Sabrina Salerno - radiokemonia : Stai ascoltando: Sabrina Salerno-Boys Boys Boys La musica anni 80 solo su - davided81 : Il livello di iconicità di quella squadra a Furore guidata da Raffaella con Alessia Merz e Sabrina Salerno #EstateInDiretta -

, figlio Luca: per la prima volta il ragazzo viene mostrato al pubblico con alcuni scatti sulla rivista Chi, L'articolo, figlio Luca: chi è Presentato per la prima ...Proprio in questi ultimi minuti, l'icona della musica leggeraha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae al fianco di suo figlio, il diciottenne Luca Maria Monti. Scopriamo chi è questo bellissimo giovane, al quale è stata dedicata persino ...Sabrina Salerno parla per la prima volta del rapporto con il figlio Luca, e lo fa a cuore aperto in un'intervista a Chi: "Ha una saggezza che a volte mi lascia basita" ...Outfit pazzesco e bellezza che lascia tutti senza parole, Sabrina Salerno si mette in posa e sfoggia come sempre curve mozzafiato, web in tilt.