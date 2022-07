Sabrina Ferilli, lo scatto da 800 K fa venire la pelle d’oca: tutti col fiato corto – FOTO (Di mercoledì 6 luglio 2022) La fascinosa attrice romana, proprio di recente, ha voluto immortalarsi in una FOTOgrafia che ha lasciato di stucco i fan. Sabrina Ferilli ha ben poco bisogno di presentazioni, poiché, ancora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 6 luglio 2022) La fascinosa attrice romana, proprio di recente, ha voluto immortalarsi in unagrafia che ha lasciato di stucco i fan.ha ben poco bisogno di presentazioni, poiché, ancora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

redazionerumors : La foto che l'attrice ha ripescato dal suo archivio ha lasciato tutti senza parole! - infoitcultura : Sabrina Ferilli in topless dà il via alle vacanze: la sua prima foto in bikini è effetto vedo-non vedo - ErminiErika : @RaffaelloLeao @sfo_cecia @AmorosoOF Amore mio, si no mamma nun ce la fa? Uomo di cultura, non mi aspettavo questa… - cinamorollxoxo : mia mamma dice che jhope sembra la sabrina ferilli - infoitcultura : Sabrina Ferilli, 58 anni e fisico cambiato: la foto in costume lascia senza parole -