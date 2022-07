Rugby, Summer Series U20 2022: Galles-Italia 23-20. Gli azzurrini giocheranno per il terzo posto (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Nazionale Italiana di Rugby Under 20 è uscita sconfitta nella terza ed ultima sfida delle U20 Six Nations Summer Series 2022, che si disputeranno fino al 12 luglio in Veneto, dove sono protagoniste le rappresentative del Sei Nazioni con l’aggiunta di Sudafrica e Georgia. Il match che metteva in palio il primato nella Pool B è stato vinta dal Galles, che questa sera a Treviso si è imposto con il punteggio di 23-20: l’Italia si giocherà il terzo posto nel torneo contro l’Inghilterra sempre a Treviso martedì 12 luglio, alle ore 17.30. I Gallesi, invece, andranno a giocarsi il successo finale nel torneo contro il Sudafrica a Treviso martedì 12 luglio alle ore 20.00: nella prima fase si sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Nazionalena diUnder 20 è uscita sconfitta nella terza ed ultima sfida delle U20 Six Nations, che si disputeranno fino al 12 luglio in Veneto, dove sono protagoniste le rappresentative del Sei Nazioni con l’aggiunta di Sudafrica e Georgia. Il match che metteva in palio il primato nella Pool B è stato vinta dal, che questa sera a Treviso si è imcon il punteggio di 23-20: l’si giocherà ilnel torneo contro l’Inghilterra sempre a Treviso martedì 12 luglio, alle ore 17.30. Ii, invece, andranno a giocarsi il successo finale nel torneo contro il Sudafrica a Treviso martedì 12 luglio alle ore 20.00: nella prima fase si sono ...

