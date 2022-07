Rosario da Asti | dove seguire preghiera del 6 luglio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Mercoledì 6alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario della Beata Vergine del Portone, presiede mons. Marco Prastaro– ‘Prega con noi’, Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 6alle 20.50, per recitare insieme iltrasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dal Santuario della Beata Vergine del Portone, ad, con mons. Marco Prastaro, Vescovo di. L'articolo L'Opinionista.

