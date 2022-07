Roma, si complica la pista offensiva: l’ha rivelato l’allenatore! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo la quadrupla sfida europea, la Roma è rimasta stregata da un gioiello del Bodo Glimt. Si tratta di Solbakken, esterno classe ’98 del Bodo Glimt, capace di segnare 3 reti nelle sfide ai giallorossi. La Roma ha già preso contatto con il giocatore per un possibile arrivo nella Capitale. Infatti il norvegese è stato visto a Roma questa domenica in compagnia di alcuni emissari della Lupa. Nonostante ciò l’allenatore del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, ha voluto frenare gli animi dei tifosi giallorossi. Il tecnico è stato categorico alla televisione danese TV2: “Non venderemo alcun giocatore fino ad agosto”. Messaggio lanciato e raccolto da tutte le pretendenti all’attaccante. FOTO: Getty – Solbakken-Roma-Bodo Glimt L’allenatore ha continuato a spiegare la situazione di Solbakken: “Non ha partecipato agli ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo la quadrupla sfida europea, laè rimasta stregata da un gioiello del Bodo Glimt. Si tratta di Solbakken, esterno classe ’98 del Bodo Glimt, capace di segnare 3 reti nelle sfide ai giallorossi. Laha già preso contatto con il giocatore per un possibile arrivo nella Capitale. Infatti il norvegese è stato visto aquesta domenica in compagnia di alcuni emissari della Lupa. Nonostante ciò l’allenatore del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, ha voluto frenare gli animi dei tifosi giallorossi. Il tecnico è stato categorico alla televisione danese TV2: “Non venderemo alcun giocatore fino ad agosto”. Messaggio lanciato e raccolto da tutte le pretendenti all’attaccante. FOTO: Getty – Solbakken--Bodo Glimt L’allenatore ha continuato a spiegare la situazione di Solbakken: “Non ha partecipato agli ...

