Roma, salta una tubazione: bomba d'acqua sul GRA e traffico in tilt (FOTO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, Grande Raccordo Anulare. Pensavamo di averle viste tutte invece la rottura della tubazione ci mancava. Il disservizio si è verificato poco prima dell'entrata della Galleria Appia e ha creato stupore ed apprensione negli automobilisti in transito in quel momento. Leggi anche: Raccordo, grave incidente a ridosso della Galleria Appia: due feriti, oltre 10 chilometri di fila Si rompe una tubazione sul GRA: i fatti Una grande ed inaspettato getto d'acqua ha letteralmente inondato il Grande Raccordo Anulare, poco prima dell'ingresso nella Galleria Appia. La rottura si è verificata nel primo pomeriggio di oggi ed oltre all'ingente spreco d'acqua — che in tempi di siccità è ancor più grave — i disagi per gli automobilisti non si sono fatti attendere, purtroppo. Viabilità Il guasto alla ...

