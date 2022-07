Roma, quasi 400 milioni di euro per le scuole: ecco quali, l’elenco Municipio per Municipio (Di mercoledì 6 luglio 2022) quasi 400 milioni di euro da ‘investire’ per ristrutturare diverse scuole della Capitale. Sì, perché proprio oggi è stata firmata in sala Giulio Cesare l’adesione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Roma. A sottoscrivere il documento Roma Capitale, Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione, Regione Lazio e Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A (lnvitalia). Questo progetto, fondamentale, consentirà di trasformare in strutture ecosostenibili 212 tra tra nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie della Capitale. scuole che diventeranno più vicine alle esigenze di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022)400dida ‘investire’ per ristrutturare diversedella Capitale. Sì, perché proprio oggi è stata firmata in sala Giulio Cesare l’adesione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). A sottoscrivere il documentoCapitale, Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione, Regione Lazio e Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A (lnvitalia). Questo progetto, fondamentale, consentirà di trasformare in strutture ecosostenibili 212 tra tra nidi,dell’infanzia, elementari e medie della Capitale.che diventeranno più vicine alle esigenze di ...

