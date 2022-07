Pubblicità

sportli26181512 : Roma, Knutsen su Solbakken: “Non lo vendiamo prima di agosto”: L'attaccante norvegese resta nel mirino dei gialloro… - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Per Solbakken, Knutsen (All. Bodo/Glimt) replica: “Non venderemo nessuno fino ad agosto” - asromaliveit1 : ? L'arrivo di #Solbakken è stato rimandato da Knutsen. Il tecnico del Bodø/Glimt ha affermato che nessuno partirà p… - AHerSan89 : RT @PagineRomaniste: La #Roma resta su #Solbakken. #Knutsen: 'Non venderemo nessuno fino al 1° agosto' #ASRoma #Calciomercato https://t… - siamo_la_Roma : ?? Parla #Knutsen ???? Il tecnico del #BodoGlimt manda un messaggio ? 'Nessuno partirà prima di agosto' #ASRoma… -

- Ola Solbakken , in scadenza di contratto col Bodo a fine anno, domenica era nella Capitale per parlare con ladel suo futuro. Tuttavia ieri, il suo allenatore, Kjetil, parlando a Tv2 ha lanciato un segnale alle pretendenti dell'attaccante: " Non venderemo giocatori fino al 1° agosto ", ha detto, ...... accompagnato nei giorni scorsi dal suo agente per incontrare i dirigenti della, non deve essere andato giù particolarmente all'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil, che ha parlato all'...Il serbo si presenta alla stampa “Sono a Roma per José Mourinho”. Certificato da Nemanja Matic. Il nuovo acquisto arrivato a parametro zero che ha scelto i giallorossi in appena un paio di giorni. Sul ...Roma ancora in pole per l’attaccante norvegese L’accordo con la Roma lui lo ha, il Bodo no. Per questo l’arrivo di Ola Solbakken a Ciampino, domenica, si è svolto in grandissimo segreto. Il giocatore, ...