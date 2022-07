Roma, Felix ha rinnovato fino al 2026: 'Qui la mia vita è cambiata' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma - La Roma ha annunciato che Felix Afena - Gyan ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2026. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 luglio 2022)- Laha annunciato cheAfena - Gyan hail proprio contrattoal 30 giugno

Pubblicità

asromaliveit1 : Con un comunicato #UFFICIALE la #Roma ha annunciato il rinnovo di #Felix Afena Gyan fino al 2026 ?? Per leggere la… - zazoomblog : Roma Felix Afena-Gyan rinnova fino al 2026: è ufficiale - #Felix #Afena-Gyan #rinnova #2026: - sportli26181512 : Roma, Felix ha rinnovato fino al 2026: 'Qui la mia vita è cambiata': L'attaccante prolunga il suo contratto: 'Ora d… - forzaroma : Roma, Felix prolunga il contratto fino al 2026 – FOTO GALLERY #ASRoma - roraa_o : @supporter_roma Anche io spero di no per lo stesso motivo. Ci serve assolutamente un vice Abraham e Felix non può f… -