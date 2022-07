Roma, blackout per ore: la Capitale senza corrente. Il caldo lascia la città senza energia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, blackout per diverse ore ha creato disagi ai cittadini ma soprattutto alle attività gastronomiche come bar e ristoranti. Diverse zone della Capitale, sia del centro sia della periferia, sono state alle prese con la mancanza di energia e il caldo insopportabile. Roma, blackout per ore: la Capitale senza corrente Sono giorni terribili per Roma: non solo gli incendi che stanno martoriando la città ma anche un blackout che sta mettendo in ginocchio molte zone della Capitale. Il blackout ha colpito sia il centro sia la periferia, a Trastevere ma anche a Cinecittà, a Centocelle come a via Cavour, a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022)per diverse ore ha creato disagi ai cittadini ma soprattutto alle attività gastronomiche come bar e ristoranti. Diverse zone della, sia del centro sia della periferia, sono state alle prese con la mancanza die ilinsopportabile.per ore: laSono giorni terribili per: non solo gli incendi che stanno martoriando lama anche unche sta mettendo in ginocchio molte zone della. Ilha colpito sia il centro sia la periferia, a Trastevere ma anche a Cine, a Centocelle come a via Cavour, a ...

paolo20665634 : @rep_roma Ama, cinghiali, tassisti, blackout… Attendo le cavallette ?? - NicolasVanHort1 : Si inizia a ballare! - Violett11315738 : RT @rep_roma: Roma in blackout, da Talenti a Trionfale per 24 ore mezza città senza luce e energia [aggiornamento delle 11:10] https://t.co… - luigisa27514204 : Roma in blackout, da Talenti a Trionfale per 24 ore mezza città senza luce e energia - romanoesaurito : RT @rep_roma: Roma in blackout, da Talenti a Trionfale per 24 ore mezza città senza luce e energia [aggiornamento delle 11:10] https://t.co… -