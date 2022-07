Rocco Morabito estradato in Italia, le mille identità de boss della 'ndrangheta, re del traffico della droga (Di mercoledì 6 luglio 2022) Arrestato in Brasile un anno fa, è atterrato all'aeroporto di Ciampino. "U Tamunga" deve scontare trent'anni di carcere. Dalla Locride a Beverly Hills, dall'Uruguay all'evasione rocambolesca in Brasile: ritratto del secondo (ex) latitante più ricercato al mondo dopo Mesina Denaro Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Arrestato in Brasile un anno fa, è atterrato all'aeroporto di Ciampino. "U Tamunga" deve scontare trent'anni di carcere. Dalla Locride a Beverly Hills, dall'Uruguay all'evasione rocambolesca in Brasile: ritratto del secondo (ex) latitante più ricercato al mondo dopo Mesina Denaro

Pubblicità

repubblica : Rocco Morabito estradato in Italia, il boss della 'ndrangheta deve scontare 30 anni di reclusione - Agenzia_Ansa : Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei piu' importanti trafficanti internazionali di droga a… - Corriere : Il boss Rocco Morabito è stato estradato dal Brasile: nella notte è rientrato in Italia dopo trenta anni - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Il boss Rocco Morabito è stato estradato dal Brasile: nella notte è rientrato in Italia dopo trenta anni - FF_AAediPolizia : RT @reportdifesa: Roma. Nella mattinata di oggi, Rocco Morabito è atterrato all’aeroporto di Roma - Ciampino, estradato dal Brasile, dove e… -