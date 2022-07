Rocco Morabito, estradato in Italia dal Brasile il boss della ‘ndrangheta condannato a 30 anni (Di mercoledì 6 luglio 2022) È stato estradato in Italia il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, 56 anni, considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazionale. Era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del ‘programma speciale di ricerca’ del Ministero dell’Interno. Si trovava in Brasile: nel maggio 2021 le indagini a livello internazionale, sviluppate anche attraverso il monitoraggio delle scie telematiche, hanno permesso di localizzarlo a João Pessoa, dove è stato rintracciato in compagnia di un altro ricercato di ‘ndrangheta, Vincenzo Pasquino. Fu arrestato dalla Polizia federale brasiliana, nel corso di un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) È statoinil, 56, considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazionale. Era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del ‘programma speciale di ricerca’ del Ministero dell’Interno. Si trovava in: nel maggio 2021 le indagini a livello internazionale, sviluppate anche attraverso il monitoraggio delle scie telematiche, hanno permesso di localizzarlo a João Pessoa, dove è stato rintracciato in compagnia di un altro ricercato di, Vincenzo Pasquino. Fu arrestato dalla Polizia federale brasiliana, nel corso di un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio ...

