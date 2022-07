Rocco Morabito estradato dal Brasile, chi è il boss della 'Ndrangheta tornato in Italia dopo 30 anni: è tra i trafficanti di droga più potenti al mondo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rocco Morabito, 56 anni, boss della 'Ndrangheta e ritenuto uno dei più importanti trafficanti di droga al mondo, è atterrato all'aeroporto di Roma - Ciampino questa mattina.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 luglio 2022), 56e ritenuto uno dei più importantidial, è atterrato all'aeroporto di Roma - Ciampino questa mattina....

