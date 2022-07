Roberta Morzetti e la forza dell’arte senza limiti

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’artistaprende spunto da una citazione di Francisco Goya per ricreare con le sue sculture una narrazione artistica della fragilità umana che diventa. L’utilizzo della ragione in modo errato può creare mostri, ma i suoi personaggi scolpiti invece, allestiti all’interno di un luogo sacro, raccontano l’essere che aspira a innalzarsi per ritrovare