Roaming dati gratis in Europa | cosa significa

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – ? Che gli utenti di telefonia mobile che viaggiano all'interno dell'Unione possono continuare a usare i loro telefoni cellulari senza costi aggiuntivi, oltre a quelli nazionali Abolizione dei sovrapprezzi per il Roaming mobile in scadenza a giugno, stessi costi, qualità e velocità della connessione mobile all'estero come a casa: queste le novità in sintesi del nuovo regolamento sul Roaming europeo in vigore dal 1° luglio 2022 ricorda Studio Cataldi. Il regolamento rinnova il 'Roam Like At Home' per ulteriori 10 anni, ossia fino al 2032, rappresentando un ulteriore passo verso "un mercato unico digitale europeo". Tra le caratteristiche, non solo la possibilità di usare internet in Ue come a casa, e quindi chiamare, inviare messaggi e navigare senza costi aggiuntivi, ma anche di essere abilitati alle reti 5G e di avere trasparenza e ...

