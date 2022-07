Rifiuti Roma, la legge speciale per dare poteri straordinari al sindaco è contraria al buonsenso (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italia brucia, i mari si mangiano i fiumi e l’agricoltura, collassano i ghiacciai per gli effetti devastanti della “crisi ambientale globale” (non solo crisi climatica) e il governo risponde invocando ancor più carburanti fossili (il caso del rigassificatore di Piombino) e leggi speciali per i “termovalorizzatori”! Se non ci fossero di mezzo i morti della Marmolada verrebbe da ironizzare sul “governo dei Migliori” circa la sua salute mentale. In questa situazione di disastro ambientale permanente risulta ovvio che o la politica e l’economia cambiano radicalmente registro o è la stessa nozione di futuro ad essere ignorata, in nome di interessi e inerzie che non vogliono o non possono fermarsi davanti ad evidenze indiscutibili. La guerra in Ucraina con il suo corollario di morte e di stupida propaganda è stata strumentalizzata per rilanciare addirittura le centrali a carbone, oltre a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italia brucia, i mari si mangiano i fiumi e l’agricoltura, collassano i ghiacciai per gli effetti devastanti della “crisi ambientale globale” (non solo crisi climatica) e il governo risponde invocando ancor più carburanti fossili (il caso del rigassificatore di Piombino) e leggi speciali per i “termovalorizzatori”! Se non ci fossero di mezzo i morti della Marmolada verrebbe da ironizzare sul “governo dei Migliori” circa la sua salute mentale. In questa situazione di disastro ambientale permanente risulta ovvio che o la politica e l’economia cambiano radicalmente registro o è la stessa nozione di futuro ad essere ignorata, in nome di interessi e inerzie che non vogliono o non possono fermarsi davanti ad evidenze indiscutibili. La guerra in Ucraina con il suo corollario di morte e di stupida propaganda è stata strumentalizzata per rilanciare addirittura le centrali a carbone, oltre a ...

