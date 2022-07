"Rientrate subito". Veterani Usa in Ucraina, l'ordine di Biden: mondo sull'orlo del caos (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dagli Stati Uniti non sono arrivate solo armi e soldi in Ucraina. Sono infatti centinaia di uomini, spesso ex Veterani, partiti per addestrare le forze ucraine e coordinare gli aiuti ai civili. Ancora sconosciuto il numero esatto, ma il New York Times parla di diversi cittadini americani prigionieri, almeno una ventina feriti. Alcuni sarebbero reduci da missioni in Afghanistan e Iraq, ma per l'amministrazione si tratta solo di civili che partono a loro rischio e pericolo. Non a caso alcuni funzionari della Difesa spiegano al Fatto Quotidiano che "secondo le linee guida del Dipartimento di Stato Usa, i cittadini, inclusi i Veterani, non devono viaggiare in Ucraina e, se già nel paese, devono lasciare alla prima occasione sicura per farlo". La stessa minaccia del portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dagli Stati Uniti non sono arrivate solo armi e soldi in. Sono infatti centinaia di uomini, spesso ex, partiti per addestrare le forze ucraine e coordinare gli aiuti ai civili. Ancora sconosciuto il numero esatto, ma il New York Times parla di diversi cittadini americani prigionieri, almeno una ventina feriti. Alcuni sarebbero reduci da missioni in Afghanistan e Iraq, ma per l'amministrazione si tratta solo di civili che partono a loro rischio e pericolo. Non a caso alcuni funzionari della Difesa spiegano al Fatto Quotidiano che "secondo le linee guida del Dipartimento di Stato Usa, i cittadini, inclusi i, non devono viaggiare ine, se già nel paese, devono lasciare alla prima occasione sicura per farlo". La stessa minaccia del portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov ...

