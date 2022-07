REZOPHONIC | rock umanitario a Udine con CRISTINA SCABBIA dei Lacuna Coil  31 luglio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nuovo evento musicale nel calendario del Castello di. Il prossimo 31protagonista in città sarà il progetto, che da oltre 15 anni unisce musica e solidarietà, grazie al sostegno di grandi artisti della musica italiana e internazionale. Uno di questi è senz’altro, vulcanica voce del gruppo metal italiano amato in tutto il mondo, iCoil, che sarà l’ospite d’eccezione della lunga serata di musica. In apertura spazio anche al progettovisionario Inner Skin. I biglietti per l’evento saranno in vendita dalle 12.00 di martedì 5su Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it . L’evento è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune ...