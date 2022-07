Regno Unito, Johnson: "In un momento difficile un governo deve andare avanti" (Di mercoledì 6 luglio 2022) +++NO INTERNET+++ Boris Johnson ha ribadito oggi di voler resistere per far si' che il suo governo "vada avanti" nel proprio lavoro e e prosegua "ad attuare il programma" malgrado la raffica di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) +++NO INTERNET+++ Borisha ribadito oggi di voler resistere per far si' che il suo"vada" nel proprio lavoro e e prosegua "ad attuare il programma" malgrado la raffica di ...

Pubblicità

TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - Adnkronos : Regno Unito, altre dimissioni nel governo #Johnson: - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Raffica di dimissioni nel governo britannico. Ma il premier attacca: 'Non me ne vado, vi è una semplice ragione per cui mi… - Dr_salamsahem : RT @wamnews_italian: Abdullah bin Bayyah invita gli imam del Regno Unito a garantire un impegno positivo dei musulmani nella comunità https… - SimoneGeti : ??BREAKING: Regno Unito, #Johnson: 'In un momento difficile un governo deve andare avanti'. Il premier alla Camera r… -