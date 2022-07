Regione Veneto | la Corte dei Conti parifica il rendiconto ma critica l’ente su gestione sanità e babele di strutture per le Olimpiadi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022)Invernali 2026, allarme per unadied enti che si occupano dell’organizzazione, senza una regia e un piano condiviso.da incubo, per quanto riguarda le rimanenze di beni per fronteggiare il Covid, che assommano alla cifra mostruosa di 319 milioni di euro, composta soprattutto da dispositivi di protezione individuali che rischiano di scadere. Per non parlare delle liste d’attesa per visite ed esami arretrati, per lo smaltimento delle quali lainveste formalmente 40 milioni di euro, che poi non spende. Sarà anche la primaitaliana ad ottenere ladel bilancio dalladei, eppure non sono poche le critiche che i giudici contabili hanno formulato ...