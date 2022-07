Regionali, il centrosinistra lavora su Cottarelli e Sala (Di mercoledì 6 luglio 2022) I partiti hanno cominciato a confrontarsi in vista delle prossime elezioni Regionali. Nel 2023 i cittadini lombardi saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente e i consiglieri Regionali: la data del voto non è ancora stata decisa ma, salvo sorprese, si dovrebbe svolgere in concomitanza con le politiche com’è avvenuto nel 2018. Nel frattempo, iniziano a circolare i nomi dei possibili candidati alla carica di governatore: le indiscrezioni si stanno moltiplicando, così come le ipotesi sulle convergenze o le divergenze all’interno degli schieramenti. Se nel centrodestra pare delinearsi una corsa a due fra l’attuale presidente della regione Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti, che nei giorni scorsi hanno espresso la propria disponibilità a candidarsi, nel centrosinistra la situazione sembra più variegata e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) I partiti hanno cominciato a confrontarsi in vista delle prossime elezioni. Nel 2023 i cittadini lombardi saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente e i consiglieri: la data del voto non è ancora stata decisa ma, salvo sorprese, si dovrebbe svolgere in concomitanza con le politiche com’è avvenuto nel 2018. Nel frattempo, iniziano a circolare i nomi dei possibili candidati alla carica di governatore: le indiscrezioni si stanno moltiplicando, così come le ipotesi sulle convergenze o le divergenze all’interno degli schieramenti. Se nel centrodestra pare delinearsi una corsa a due fra l’attuale presidente della regione Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti, che nei giorni scorsi hanno espresso la propria disponibilità a candidarsi, nella situazione sembra più variegata e ...

Pubblicità

Yogaolic : #Milano Per il Pd conquistare la Regione sarà un'impresa: 5 motivi - Blog. ?????? le eccellenze lombarde?????? - palermo24h : Regionali, via ai dibattiti per le primarie del centrosinistra: candidati a Catania il 21 luglio - PupiaTv : Tidei - Regionali: centrosinistra spaccato (04.07.22) - 57Davide : RT @mimmomazzei: Che peccato. Il pd, la Sicilia e il paese si dovrà privare di una risorsa della repubblica. - direpuntoit : Si fa un gran parlare di una imminente candidatura alle primarie del centrosinistra, in vista delle prossime… -