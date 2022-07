Reddito cittadinanza, lite Nobili-Fratoianni su La7. “Una iattura, ci batteremo per cancellarlo”. “Fate un referendum, così siamo a posto” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Polemica accesa a “L’aria che tira” (La7) tra il deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, e Nicola Fratoianni, segretario e parlamentare di Sinistra Italiana, in un dibattito incentrato sul Reddito di cittadinanza. Nobili lo definisce “iattura”, dopo aver bollato come totalmente sbagliate le dichiarazioni rese lo scorso 31 maggio dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini a favore della misura. “Noi ci batteremo per cancellarlo così com’è”, afferma il parlamentare renziano. “Mi raccomando, Fate un referendum, così stiamo tranquilli”, commenta ironicamente Fratoianni. Nobili insorge: “Noi ci candideremo alle elezioni politiche su questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Polemica accesa a “L’aria che tira” (La7) tra il deputato di Italia Viva, Luciano, e Nicola, segretario e parlamentare di Sinistra Italiana, in un dibattito incentrato suldilo definisce “”, dopo aver bollato come totalmente sbagliate le dichiarazioni rese lo scorso 31 maggio dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini a favore della misura. “Noi cipercom’è”, afferma il parlamentare renziano. “Mi raccomando,unstiamo tranquilli”, commenta ironicamenteinsorge: “Noi ci candideremo alle elezioni politiche su questa ...

