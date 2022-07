Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, in arrivo #Jovic dal @realmadrid - sportli26181512 : Real Madrid, con Jovic alla Fiorentina ecco chi sarà il vice Benzema: Luka Jovic sarà un giocatore della Fiorentina…

Più staccato invece il mancino delMarco Asensio , ormai fuori dal progetto dei Blancos e alla ricerca di una nuova squadra con cui rilanciarsi: un suo approdo in rossonero vale 4,50 ...Più attardato, a 10, il Tottenham di Antonio Conte e il PSG del nuovo mister Christophe Galtier, mentre salgono a 15 le due big di Spagna,e Barcellona. Molto remota invece la possibilità ... As: "Sarà Mayoral il vice Benzema al Real Madrid" Ha acquistato sicurezza nei suoi mezzi, è maturato dentro e fuori dal campo, e lo ha mostrato sin dall’inizio della scorsa stagione. Leao è vicino a diventare un top player, e se ne sono accorti tanti ...Luka Jovic sarà un giocatore della Fiorentina, ma il Real Madrid non resta a guardare e individua subito in organico il vice Benzema: sarà Juanmi Latasa (classe 2001), attaccante del Castilla, che ver ...