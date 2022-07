Real Madrid, Asensio verso la Premier: è sfida tra Arsenal e Liverpool per lui (Di mercoledì 6 luglio 2022) Marco Asensio in uscita dal Real Madrid, c’è l’interesse di Liverpool e Arsenal per l’attaccante spagnolo: le ultime Marco Asensio è in uscita dal Real Madrid, con Liverpool e Arsenal sulle sue tracce. Come riferito da Sportmediaset sarebbero infatti questi i club indicati per la sostenibilità dell’ingaggio del giocatore, che chiede 6 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Marcoin uscita dal, c’è l’interesse diper l’attaccante spagnolo: le ultime Marcoè in uscita dal, consulle sue tracce. Come riferito da Sportmediaset sarebbero infatti questi i club indicati per la sostenibilità dell’ingaggio del giocatore, che chiede 6 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

