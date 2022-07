Rania di Giordania | la grande emozione per il fidanzamento di sua figlia Iman che le somiglia moltissimo

Leggi su amica

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La foto ufficiale dei neo fidanzati (Instagram @queen) Tutti pronti per il prossimo royal wedding: la principessabint Abdullah,didie re Abdullah II, si è fidanzata. La secondogenita della coppia, una delle più amate del panorama royal, ha detto sì. Sposerà il fidanzato Jameel Alexander Thermiotis. Sono queste le prossime nozze reali, su cui saranno puntati i riflettori di tutto il mondo. L’annuncio non poteva che essere dato via social dove, accanto al post pubblicato sul profilo Instagram della royal family mediorientale, è apparso un post pieno d’amore e d’affetto di mamma. Che non poteva non abbracciare anche virtualmente la sua bambina.bint Abdullah ha detto sì: l’annuncio ufficiale L’immagine dei futuri sposi uno ...