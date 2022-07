Raheem Sterling ha deciso di far muovere il Chelsea “entro 24 ore” dopo un massiccio accordo salariale (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 19:00:18 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Raheem Sterling si unirà al Chelsea nei prossimi giorni, con i termini personali concordati e sperando che una quota con il Manchester City possa essere concordata entro le prossime 24 ore, secondo i rapporti. L’inglese ha acconsentito verbalmente a un accordo che lo vedrà guadagnare poco più del suo attuale pacchetto da £ 300.000 a settimana al Manchester City, rendendolo a sua volta il giocatore più pagato nei libri del Chelsea dopo la partenza di Romelu Lukaku. Tutto ciò che resta da concordare è una quota e, secondo il Telegraph, i club sperano di concludere un accordo vicino ai 45 milioni di sterline che l’Arsenal ha pagato per Gabriel ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 19:00:18 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.si unirà alnei prossimi giorni, con i termini personali concordati e sperando che una quota con il Manchester City possa essere concordatale prossime 24 ore, secondo i rapporti. L’inglese ha acconsentito verbalmente a unche lo vedrà guadagnare poco più del suo attuale pacchetto da £ 300.000 a settimana al Manchester City, rendendolo a sua volta il giocatore più pagato nei libri della partenza di Romelu Lukaku. Tutto ciò che resta da concordare è una quota e, secondo il Telegraph, i club sperano di concludere unvicino ai 45 milioni di sterline che l’Arsenal ha pagato per Gabriel ...

Pubblicità

news_mercato_ : #Calciomercato, accordo tra #ManchesterCity e #Chelsea per Raheem #Sterling per una cifra intorno ai 52 milioni di… - _thegod_father : raheem sterling dopo 3 minuti gioco alla prima di campionato - aleperro10 : #Calciomercato | Il @ChelseaFC avrebbe trovato l'accordo con il @ManCity per il trasferimento di Raheem #Sterling.… - sportli26181512 : Accelerata del Chelsea per Sterling: l'intesa con il City è più vicina: Sta prendendo corpo proprio in queste ore,… - sportli26181512 : Manchester City, Guardiola sta vendendo un nazionale: Il Chelsea è in trattativa avanzata con il Manchester City pe… -