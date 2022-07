Quinta tappa Tour de France 2022: Clarke vince al fotofinish. Van Aert resta in giallo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata che ha visto trionfare il neozelandese Clarke, vincitore della qunta tappa Tour de France 2022, da Arenberg a Port Hinaut, Van Aert conserva ancora la maglia gialla ma con un distacco minimo su Pogacar che ha seminato il panico sul pave’. Il corridore della Israel Premier Tech ha preceduto in volata Van der Hoorne e Hagen. Quinta tappa Tour de France : cosa è accaduto? I 157 km della frazione odierna non tradiscono le attese sconvolgendo la classifica generale, il cui leader Van Aert conserva per soli tredici secondi la maglia gialla su Neilson Powless. Molti big escono con le ossa rotte ancor prima dei tapponi di montagna. Roglic è stato il protagonista assoluto, mentre due dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata che ha visto trionfare il neozelandese, vincitore della quntade, da Arenberg a Port Hinaut, Vanconserva ancora la maglia gialla ma con un distacco minimo su Pogacar che ha seminato il panico sul pave’. Il corridore della Israel Premier Tech ha preceduto in volata Van der Hoorne e Hagen.de: cosa è accaduto? I 157 km della frazione odierna non tradiscono le attese sconvolgendo la classifica generale, il cui leader Vanconserva per soli tredici secondi la maglia gialla su Neilson Powless. Molti big escono con le ossa rotte ancor prima dei tapponi di montagna. Roglic è stato il protagonista assoluto, mentre due dei ...

