Questo filmato con delle Tesla in fila al punto di ricarica è del 2019? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 4 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 48 secondi, che mostra una lunga coda di automobili Tesla – azienda americana specializzata nella produzione di auto elettriche – ferme al Supercharger, la rete di punti di ricarica rapida creata e gestita dall’azienda. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Quando inizia il periodo delle vacanze, capita di fare la fila al benzinaio. Perdi 5 minuti per ogni auto prima di te, ma amen, poi riparti. Cosa succede, invece, ora che stanno aumentando le auto elettriche? Che ogni ricarica impiega almeno 30 minuti, per avere il 60% di autonomia. E quindi si formano code di auto elettriche in attesa». Si tratta di un filmato vecchio, che veicola una notizia ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 4 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 48 secondi, che mostra una lunga coda di automobili– azienda americana specializzata nella produzione di auto elettriche – ferme al Supercharger, la rete di punti dirapida creata e gestita dall’azienda. Ilè accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Quando inizia il periodovacanze, capita di fare laal benzinaio. Perdi 5 minuti per ogni auto prima di te, ma amen, poi riparti. Cosa succede, invece, ora che stanno aumentando le auto elettriche? Che ogniimpiega almeno 30 minuti, per avere il 60% di autonomia. E quindi si formano code di auto elettriche in attesa». Si tratta di unvecchio, che veicola una notizia ...

