Quella scia di profumo malizioso che sa di estate (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il primo non poteva che essere firmato da Jean Paul Gaultier, il nuovo Le Beau Le Parfum in declinazione intensa, fatto per catturare tutti gli sguardi e l'attenzione con il suo sentore diabolico e virile da seduttore sexy. All'interno della boccetta blu intenso, sul design di un fisico impeccabile su cui è posizionata una ammiccante foglia di fico dorata, una fragranza ricca di contrasti che si apre con note di zenzero esaltato dalla dolce e intensa fava tonka, seguito da iris e ambra, pronti a creare una vera dipendenza olfattiva. Sempre i profumieri della Maison, Nathalie Cetto & Quentin Bisch, hanno editato anche l'edizione limitata Classique & Le Male Pride 2022, una eau de toilette di coppia che sostiene i colori del Pride e inneggia libertà, uguaglianza e quel desiderio selvaggio di amore incondizionato. La nota condivisa e unificante è il neroli, aroma sontuoso e ...

