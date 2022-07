Quegli ex-voto a Casa Manzoni che raccontano 5 secoli di costume italiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quatto stanze della Casa del Manzoni a Milano accolgono cento tavolette nella mostra "Vestiti a festa" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Quatto stanze delladela Milano accolgono cento tavolette nella mostra "Vestiti a festa"

Pubblicità

e_falce : @AlfioKrancic la perenne disfatta delle destre è dovuta a questi personaggi senza parte nè cultura storica. La pere… - akeup : @giosparver Non ritengo Draghi un’anomalia; semmai una prerogativa democratica. Certo, sarebbe sempre meglio che i… - pugdiego23 : RT @MarcoCH0: 'Quegli altri (Inter) che fanno voto comunicazione 12, non vendono nessuno, non hanno problemi e prendono #Lukaku in prestito… - IL_Diga : @Itsallgoodman3 Che ovviamente farà il solito discorso 'votate me per non fare vincere quegli altri' 'voto utile' ecc ecc - ToreDeriu : RT @MarcoCH0: 'Quegli altri (Inter) che fanno voto comunicazione 12, non vendono nessuno, non hanno problemi e prendono #Lukaku in prestito… -