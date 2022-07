Quarto, nella città dei black-out Forza Italia tenta di far luce (VIDEO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti NAPOLI – A Napoli, in questi giorni, sta facendo così caldo che spesso, magari per l’eccessivo utilizzo di ventilatori e condizionatori, si verificano cali di tensione della linea elettrica. In città, anche i trasporti pubblici ne stanno soffrendo come i tram e i treni delle linee Eav che spesso rimangono senza alimentazione. Ma una delle aree più colpite dai disagi è quella del Comune di Quarto, dove, in alcune zone, la corrente elettrica manca già da giorni, tant’è che il sindaco Antonio Sabino già ha lanciato diversi sos per i vari black-out. Questi allarmi sono stati raccolti da Forza Italia che, con l’europarlamentare nonchè vice coordinatore vicario regionale Fulvio Martusciello e il consigliere comunale Domenico Brescia, già si è messa all’opera andando in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti NAPOLI – A Napoli, in questi giorni, sta facendo così caldo che spesso, magari per l’eccessivo utilizzo di ventilatori e condizionatori, si verificano cali di tensione della linea elettrica. In, anche i trasporti pubblici ne stanno soffrendo come i tram e i treni delle linee Eav che spesso rimangono senza alimentazione. Ma una delle aree più colpite dai disagi è quella del Comune di, dove, in alcune zone, la corrente elettrica manca già da giorni, tant’è che il sindaco Antonio Sabino già ha lanciato diversi sos per i vari-out. Questi allarmi sono stati raccolti dache, con l’europarlamentare nonchè vice coordinatore vicario regionale Fulvio Martusciello e il consigliere comunale Domenico Brescia, già si è messa all’opera andando in ...

