Quando le fotografie creano un dialogo sulla natura contemporanea (Di mercoledì 6 luglio 2022) In una conferenza del 1953 dedicata a “La questione della tecnica”, il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889-1976) – il maggior esponente dell’esistenzialismo ontologico e fenomenologico – parlò del (difficile) rapporto che l’uomo contemporaneo aveva con la natura: «In modo diverso appare adesso il terreno che un tempo il contadino coltivava, Quando coltivare voleva ancora dire accudire e curare. L’agricoltura è diventata industria meccanica dell’alimentazione. L’aria è richiesta per fornire azoto, il suolo per la fornitura di minerali». Courtesy of Giada De Martini-Fake Plastic FlowersIl progetto fotografico della giovane fotografa Giada De Martino, chiamato “Fake Plastic Flowers” (un probabile riferimento alla celebre canzone dei Radiohead “Fake Plastic Trees”, del 1995), nasce proprio dalla rilettura di alcuni testi poetici e filosofici, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) In una conferenza del 1953 dedicata a “La questione della tecnica”, il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889-1976) – il maggior esponente dell’esistenzialismo ontologico e fenomenologico – parlò del (difficile) rapporto che l’uomo contemporaneo aveva con la: «In modo diverso appare adesso il terreno che un tempo il contadino coltivava,coltivare voleva ancora dire accudire e curare. L’agricoltura è diventata industria meccanica dell’alimentazione. L’aria è richiesta per fornire azoto, il suolo per la fornitura di minerali». Courtesy of Giada De Martini-Fake Plastic FlowersIl progetto fotografico della giovane fotografa Giada De Martino, chiamato “Fake Plastic Flowers” (un probabile riferimento alla celebre canzone dei Radiohead “Fake Plastic Trees”, del 1995), nasce proprio dalla rilettura di alcuni testi poetici e filosofici, ...

