Putin, missili pronti: le temibili nuove armi della Russia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo 132 giorni di battaglia in Ucraina, la Russia non si arrende e procede alla conquista dell'ovest. La guerra non si sta combattendo solo via terra, ma da settimane l'esercito russo avanza anche con diverse flotte marine presenti sul Mar Nero che sono pronte a colpire alcuni degli obiettivi che il Cremlino vuole conquistare. Inoltre Putin ha pronte delle pericolosissime armi, da usate nel caso in cui la situazione per il suo esercito dovesse aggravarsi. La guerra tra Russia e Ucraina anche sul Mar Nero Mosca ha aumentato le forze armate sul Mar Nero schierando altre tre navi e due sottomarini per mettere pressione all'Ucraina. Gli obiettivi sul Mar Nero sono gli strategici porti di Mariupol e di Odessa e ora, dopo la recente presa del Lushank, il Cremlino punta alla conquista del Donbass. Insomma l'invasione ...

