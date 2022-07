Punta Sacra Film Festival 2022 ospiti e programma all’Idroscalo di Ostia

mbic91 : La sacra arte della punta al coso… Come se chiama il coso, il - GeorgeAddison87 : RT @RBcasting: Nasce il Punta Sacra Film Fest. Da un'idea di Alice nella Città e della regista Francesca Mazzoleni, un'arena estiva nel luo… - seleneCmz : RT @RBcasting: Nasce il Punta Sacra Film Fest. Da un'idea di Alice nella Città e della regista Francesca Mazzoleni, un'arena estiva nel luo… - RBcasting : Nasce il Punta Sacra Film Fest. Da un'idea di Alice nella Città e della regista Francesca Mazzoleni, un'arena estiv… -

... autrice del bellissimo documentario '', presentato in anteprima proprio nella sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni. Il progetto, promosso da ...Nasce ilFilm Fest , in programma da domani 6 luglio fino al 10 luglio all'Idroscalo di Ostia, luogo legato alla memoria di Pier Paolo Pasolini, di cui quest'anno si celebrano i 100 anni dalla ...Nasce il Puntasacra Film Fest che da oggi al 10 luglio si svolgerà all'Idroscalo di Ostia, in piazza dei Piroscafi, luogo legato a Pasolini ...Tra gli ospiti il procuratore Nicola Gratteri che ha definito la provincia di Vibo Valentia "più libera e sollevata dalla cappa mafiosa" ...