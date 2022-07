Psg, ecco Galtier al posto di Pochettino - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 6 luglio 2022) Christophe Galtier è il nuovo del Paris St - Germain: lo ha ufficializzato il club francese poco dopo aver salutato Mauricio Pochettino. Il 55enne tecnico francese che nel 2021 guidò il Lille alla ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Christopheè il nuovo del Paris St - Germain: lo ha ufficializzato il club francese poco dopo aver salutato Mauricio. Il 55enne tecnico francese che nel 2021 guidò il Lille alla ...

Pubblicità

matteo26040969 : @Lorenzo11122 Eh il problema, per skriniar ad esempio, e che lui è il scadenza quindi o lo vedi ora o devi rinnovar… - infoitsport : PSG, ECCO CHRISTOPHE GALTIER - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Niente paillettes, più sudore: ecco perché Galtier è il profilo ideale per il Psg - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Ecco perché il PSG vuole Skriniar. Galtier: 'Sì, l'idea è quella di giocare con la difesa a 3' - PSGRelay : RT @peppipatti: In caso si concretizzasse il passaggio dal #Sassuolo al #PSG di #Scamacca, diventerebbe il secondo italiano più pagato di s… -