Pronta alle barricate Giorgia Meloni annuncia battaglia | no allo spostamento delle elezioni

(Di mercoledì 6 luglio 2022) 'Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare lea maggio per consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad un governo che dovesse ...

Pubblicità

gianfrancodig15 : SE SARA VERO TI STA BENE, COSI' IMPARI A FARE LA FINTA OPPOSIZIONE E POI FIRMI TUTTO. Giorgia Meloni, ipotesi elez… - Pamlarossa : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni si dice pronta 'a fare le barricate, dopo che alcuni quotidiani parlano di posticipare le elezioni per… - XmasFrancesco : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni si dice pronta 'a fare le barricate, dopo che alcuni quotidiani parlano di posticipare le elezioni per… - Vincenz89103833 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni si dice pronta 'a fare le barricate, dopo che alcuni quotidiani parlano di posticipare le elezioni per… - FratellidItalia : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni si dice pronta 'a fare le barricate, dopo che alcuni quotidiani parlano di posticipare le elezioni per… -

Il Denaro

... e non farle fare ad un governo che dovesse essere eletto dai cittadini, io sareia fare le barricate' le parole della leader di Fratelli d'Italia da Strasburgo, a margine della sua visita al ...STRASBURGO " "Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare le elezioni a maggio per consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad un governo ... Meloni “Posticipare le elezioni a maggio Pronta alle barricate” - Ildenaro.it L’azienda sta seguendo con numerose squadre di tecnici i guasti sulle linee, dovuti alle forti ondate di calore. A Napoli si lavora anche ai Quartieri Spagnoli ...Demolizioni e ricostruzione a Cagliari in piazza Granatieri di Sardegna. Nell'area tra Is Mirrionis e San Michele il Comune di Cagliari ha previsto un innovativo intervento di riqualificazione urbana.