Presidente Draghi, ecco lo stato di polizia dell'amico Erdogan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per gli "smemorati" di Governo e per la stampa mainstream, ecco pronto un corso d'aggiornamento accelerato. Tema: i diritti umani nella Turchia di Erdogan. La lezione è tenuta da Amnesty International ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per gli "smemorati" di Governo e per la stampa mainstream,pronto un corso d'aggiornamento accelerato. Tema: i diritti umani nella Turchia di. La lezione è tenuta da Amnesty International ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Ecco il documento che @GiuseppeConteIT ha consegnato a Mario Draghi ?? - Palazzo_Chigi : In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa… - GianlucaVasto : Un'ottima sintesi la lettera del Presidente @GiuseppeConteIT . Le ragioni per restare Draghi le conosce e sono tutt… - DanieleB76 : RT @VeroDeRomanis: #Conte a #Draghi 'scostamento e lotta disuguaglianze'. Presidente, 1 domanda: con tassi che salgono, non c'è rischio… - Andrea93400271 : RT @antonio_bordin: Penso sia ormai evidente che #Draghi è il peggiore presidente del consiglio ever. -