Premier League: celebre calciatore arrestato per stupro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Problemi per il calciatore della Premier League Guai per un noto calciatore della Premier League. Secondo quanto si legge sul Telegraph infatti sembrerebbe che un noto giocatore di fama internazionale, la cui identità non è stata rivelata, sarebbe stato arrestato con l’accusa di stupro! Sempre stando al noto portale pare che il calciatore in questione sia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Problemi per ildellaGuai per un notodella. Secondo quanto si legge sul Telegraph infatti sembrerebbe che un noto giocatore di fama internazionale, la cui identità non è stata rivelata, sarebbe statocon l’accusa di! Sempre stando al noto portale pare che ilin questione sia L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

marcoconterio : ?????????? L'attaccante del #Flamengo Pedro potrebbe tornare in Europa: ci pensano il #Monza e due club di Premier Leag… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - Novella_2000 : Un celebre calciatore della Premier League sarebbe stato arrestato per stupr0 - claudiomassimi1 : RT @emme_tonno: Si scrive Premier League ma si legge Super League. Leeds arrivato al 17esimo nello scorso campionato offre 37mln per #DeKet… -