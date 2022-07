PostePay investe in innovazione e conquista gli italiani

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’introduzione e la diffusione delle carte prepagate e ricaricabili ha alimentato un crescente utilizzo di questi sistemi di pagamento sia in ambito e-commerce che fisico. Il metodo, rispetto alle carte tradizionali di credito, è infatti associato al vantaggio della praticità, della comodità, della versatilità e del contenimento dei rischi alla sola somma contenuta nel conto. Negli ultimi anni, tra le altre soluzioni,, la prepagata di Poste Italiane, si è imposta tra le scelte preferite dagli utenti che utilizzano le ricaricabili, come informano le stime aziendali, che parlano di una crescita annua del 19,2 per cento, con ricavi di 220 milioni di euro soltanto in riferimento al terzo trimestre 2021. In particolare, laEvolution supera attualmente gli 8 milioni di carte in circolazione, ma a fare la differenza è anche la spinta di ...